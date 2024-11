Pa: Zangrillo, a breve Ddl in Consiglio ministri su premialita' per obiettivi

'Conseguiti obiettivi e milestone Pnrr in tempi previsti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - "A breve, presentero' un disegno di legge in Consiglio dei ministri, sul tema del merito delle nostre persone, favorendone crescita. L'obiettivo e' quello di affiancare al modello vigente, che e' quello per cui un dipendente pubblico, per far carriera, deve passare un concorso, un modello che deresponsabilizza la classe dirigente, per passare, invece, ad un sistema per obiettivi, dove si viene valutati e premiati sulla base dei risultati che si raggiungono". Lo ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interrogazione FdI sul monitoraggio della riforma della Pa nel quadro del Pnrr. "I dirigenti - ha aggiunto - devono occuparsi di far crescere chi merita, questa e' la vera rivoluzione che dobbiamo realizzare e che innesta un vero e proprio cambiamento culturale all'interno delle nostre organizzazioni".

Quanto agli impegni fissati dal Piano il ministro ha evidenziato: "Ad oggi, il dipartimento di Funzione pubblica ha conseguito tutti gli obiettivi e le milestone assegnate nei tempi previsti". Ha chiarito, inoltre: "La riforma prevede la costruzione partecipata, la sperimentazione e la diffusione capillare di un modello di gestione del capitale umano che valorizza non soltanto le competenze ma anche il saper fare, il saper fare accadere le cose".

