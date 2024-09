Pa: Zangrillo, 'un'opportunita' per i giovani, abbiamo bisogno loro competenze

Ministro alla festa del movimento giovanile di Forza Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 set - 'Di fronte alle esigenze delle nuove generazioni, Forza Italia non si tira mai indietro. Questa attenzione si e' fatta sentire anche in termini di politiche dirette a favorire prospettive occupazioni: il primo passo che abbiamo compiuto e' stato quello di creare le giuste condizioni per offrire ai giovani la possibilita' di fare una esperienza di lavoro nelle amministrazioni pubbliche'. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo oggi pomeriggio alla festa del movimento giovanile di Forza Italia che si sta svolgendo a Bellaria - Igea Marina.

'Abbiamo inserito nella PA 170 mila persone nel 2023 e faremo altrettanto quest'anno e nel 2025. Questo vuol dire che da qui ai prossimi mesi possiamo davvero essere protagonisti di una stagione di rinnovamento delle nostre amministrazioni', ha sottolineato il Ministro Zangrillo, ricordando l'introduzione dell'apprendistato per i neolaureati e del contratto di formazione e lavoro per gli studenti di eta' inferiore ai 24 anni, nonche' i trecento tirocini curriculari della durata di sei mesi, che possono costituire oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi, e i venti contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca in materie di competenza della PA. 'Tutti strumenti necessari, che riconoscono due capisaldi - ha sottolineato -: le competenze, su cui non dobbiamo mai smettere di investire, e il merito, l'unico valore attraverso il quale possiamo dare una prospettiva alle nostre persone'.

Zangrillo, che di Forza Italia e' il segretario in Piemonte, ha parlato anche della crescita del partito: 'La perdita del nostro Presidente non ha coinciso con lo stop di un percorso politico - ha detto -. Con la nostra presenza e il nostro impegno quotidiano, soprattutto sui territori, riveliamo giorno dopo giorno che questa eredita', questa grande eredita' politica, ce la sentiamo tutta. Il titolo di questo incontro, 'sognare in grande', mi piace molto e sarebbe piaciuto anche al presidente Berlusconi che ci ricordava come per raggiungere obiettivi importanti, come governare un Paese, fossero necessari i fatti, non le chiacchiere e gli slogan, ma l'impegno e la determinazione giusta per far accadere le cose'.

