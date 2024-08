Pa: Unioncamere, investire su personale per renderla innovativa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ago - "Fortunatamente qualcosa si e' mosso negli ultimi anni. Entro il 2028, oltre il 37% del fabbisogno del settore pubblico sara' di figure qualificate e ad elevata specializzazione e la domanda di personale in possesso di un titolo di formazione terziaria riguardera' il 76% del fabbisogno totale. Quello della Pa e' uno dei cantieri di lavoro piu' importanti per far crescere la produttivita' del Paese. Inoltre anche il recente decreto sui controlli si muove nella direzione giusta auspicata dalle imprese', ha proseguito. L'expansion occupazionale prevista interessera' diversi comparti. In particolare, il 40% delle nuove assunzioni e' atteso nel comparto dei servizi generali e dell'assistenza sociale obbligatoria, con un incremento di poco piu' di 29 mila unita'. I comparti sanitario e dell'istruzione contribuiranno ciascuno per circa il 30% di questo aumento, con quasi 22 mila nuove assunzioni in entrambi i comparti. L'analisi dei fabbisogni dei dipendenti pubblici per macro-gruppo professionale evidenzia la prevalente richiesta di figure qualificate e ad elevata specializzazione, che rappresentano oltre il 37% del fabbisogno del settore pubblico nel periodo 2024-2028.

Seguono le figure tecniche e gli impiegati, entrambi con un peso del 22%. Circa 646 mila dipendenti pubblici in ingresso saranno in possesso di una formazione terziaria (il 76% del totale), 159 mila profili avranno una formazione secondaria di secondo grado tecnico-professionale, mentre 41 mila unita' saranno diplomati dei licei.

