Pa: sperimentazione tirocini e dottorati in 10 amministrazioni pubbliche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Nuove opportunita' per i giovani nella Pa. Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato due programmi - 'Tirocini InPA' e 'Dottorati InPA' - per consentire a chi sta completando gli studi universitari o si e' appena laureato. 'Per affrontare la grande sfida della modernizzazione della Pa abbiamo bisogno di giovani preparati e qualificati - commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo - Stiamo lavorando per accrescere l'attrattivita' nei loro confronti dei nostri uffici e, in questo senso, tirocini e dottorati rappresentano delle grandi opportunita''. Nella prima fase di attuazione, i due programmi sono attivati da dieci amministrazioni pilota che, in collaborazione con una o piu' universita', predispongono progetti di formazione e di lavoro. Si tratta di Presidenza del Consiglio dei ministri, Mef, Istat, agenzia delle entrate, Inail, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia e Toscana.

