Pa: primo premio Olimpiadi Syllabus a Dina Chirico Camera di Commercio Molise

Finale della prima edizione al Forum Pa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - Si e' svolta oggi, in occasione della giornata di apertura del Forum PA 2024, la finale della prima edizione delle Olimpiadi Syllabus, l'iniziativa premiale ideata dal Dipartimento della funzione pubblica per favorire e incoraggiare la crescita formativa e culturale dei dipendenti della Pubblica amministrazione. Alla prima classificata Dina Chirico, oltre alla consegna del Trofeo Syllabus, un'opportunita' di formazione presso le migliori Universita' italiane del valore di 3.000 euro; una medaglia a Maria Stefania Schettino e Sabrina Marchetto, rispettivamente per il secondo e terzo posto. Infine, una targa di riconoscimento e' andata alle amministrazioni di appartenenza delle tre finaliste: Camera di Commercio del Molise per l'oro, Comune di Castellamare di Stabia e l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera per il podio d'argento e quello di bronzo. 'La risposta delle amministrazioni - ha commentato Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo - e' stata positiva: le circa 7.500 amministrazioni che hanno aderito alla piattaforma Syllabus hanno evidenziato una grande domanda di formazione inerente allo sviluppo delle competenze digitali e trasversali. Percorso che ha l'obiettivo ultimo di affermare nelle amministrazioni sistemi di gestione per competenze capaci di portare valore all'interno del Sistema Paese, rafforzando le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane per valorizzare le persone, il loro lavoro e la qualita' dei servizi erogati a cittadini e imprese'.

