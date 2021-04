PA: Pompei (Deloitte), per Italia riforma burocrazia e' priorita' assoluta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 apr - 'Riformare la burocrazia e' una priorita' assoluta per l'Italia ed e' anche una condizione imprescindibile perche' le risorse del NextGenEu diano i frutti sperati nei prossimi anni.

Semplificazione, digitalizzazione e nuove competenze sono essenziali per trasformare la nostra PA. Per farlo bisogna cambiare approccio decisionale, rivedere organizzazione e strumenti di erogazione dei servizi e modificare il modo di lavorare della PA. Ma non solo: bisogna anche costruire un network di relazioni stabili con gli attori istituzionali e guidare l'evoluzione normativa verso un cambiamento strutturato e integrato'. Ad affermarlo e' Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia, nel presentare il policy paper La semplificazione amministrativa - Come migliorare il rapporto tra PA e imprese, curato da un team coordinato da Pierdomenico Zaffino, partner Deloitte.

'Tutte le regioni italiane presentano livelli di efficienza della Pubblica Amministrazione inferiori al livello medio dei Paesi dell'Unione Europea, con criticita' molto accentuate al Sud. Nelle regioni del Mezzogiorno, infatti, il peso della burocrazia sottrae fino a 100 giorni all'anno al lavoro in azienda e le inefficienze generate dalla PA frenano l'avvio di nuove attivita' di impresa. Inoltre, gli imprenditori del Mezzogiorno fornitori di beni e servizi alla PA devono rapportarsi con attese piu' lunghe per i pagamenti dalla PA: in media aspettano 17 giorni in piu' rispetto ai colleghi del Centro Nord. All'opposto, le regioni in cui la PA funziona meglio sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che negli ultimi anni hanno portato avanti iniziative di semplificazione', spiega Guido Borsani, Government & Public Services Industry Leader. 'Queste regioni, pero', rimangono ancora al di sotto del livello di efficienza media Ue. Per migliorare ancora, la best practice a cui guardare e' la Germania, che in 10 anni ha fatto grandi progressi nel semplificare la propria macchina amministrativa, recuperando ben 60 posizioni nella classifica del World Economic Forum che ne misura l'efficienza'.

