Pa: PagoPA, raggiunta quota 97 mln di transazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Chiusura d'anno in linea con le aspettative per la piattaforma PagoPa, prossima alla soglia di 100 milioni di transazioni per un valore di circa 18 miliardi di euro. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Solo nell'arco del 2020, la piattaforma ha raggiunto un totale di 96.983.492 transazioni, per un controvalore economico di 17.798.272.585 euro e un tasso di crescita annuo del 93%. Un raddoppio sul 2019 che porta a sfiorare la soglia dei 100 milioni di transazioni.

Nove Comuni su dieci - cioe' 7.178 su un totale di 7.904 - hanno formalmente aderito a pagoPA e, di questi, il 56,3% (4.038 Comuni) ha gia' almeno un servizio di incasso attivo sulla piattaforma; nell'ultimo anno, le adesioni da parte dei Comuni sono state 538, contro le 382 del 2019. Guardando al totale degli Enti creditori che rientrano nel perimetro di pagoPA, sono 19.617 le Amministrazioni aderenti (erano 18.145 nel 2019) per una copertura pari a circa l'82% del totale.

Dca

