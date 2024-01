Pa: Naddeo (Aran), al lavoro per nuovi contratti a partire da comparto sanita'

"Sigla definitiva del Ccnl medici positiva per tutto il Ssn" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - "Questo contratto non solo migliora la qualita' della vita lavorativa dei professionisti del settore ma contribuira', in modo significativo, a migliorare tutta la sanita' pubblica". Cosi' il presidente dell'Aran Antonio Naddeo commenta la firma definitiva del contratto per la dirigenza Sanita', triennio 2019-2021. Per poi annunciare che "il comitato di settore e' gia' al lavoro per la prossima tornata contrattuale, iniziando dal comparto sanita', che interessa oltre mezzo milione di lavoratori". Naddeo in una nota esprime intanto "grande soddisfazione e orgoglio" per il via libera di oggi al Ccnl per il triennio scorso, che "rappresenta un passo fondamentale verso il riconoscimento e la valorizzazione del personale dirigenziale, medico, veterinario e sanitario del nostro Servizio sanitario nazionale. Risultati che sono frutto di negoziati lunghi, intensi e costruttivi, che hanno portato a miglioramenti significativi nelle condizioni di lavoro, nella tutela dei diritti e nella carriera del personale. Questo contratto - sottolinea - non solo migliora la qualita' della vita lavorativa dei professionisti del settore, ma contribuira', in modo significativo, a migliorare tutta la sanita' pubblica".

