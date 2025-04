Pa: Microsoft e EY insieme per supportare la trasformazione digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Hackathon AI per l'Italia, ha avuto luogo a Roma l'iniziativa promossa da Microsoft e EY per supportare la Pa nel percorso di trasformazione digitale e innovazione di processi e servizi offerti ai cittadini attraverso l'utilizzo di agenti IA e l'implementazione di soluzioni sostenibili. L'evento ha visto la partecipazione di 12 enti della Pubblica amministrazione che con il supporto di un team di esperti tecnici e funzionali di EY e Microsoft hanno realizzato dei prototipi funzionanti per l'automazione dei processi dell'amministrazione e il miglioramento dei servizi al cittadino attraverso tecnologie di intelligenza artificiale, tra cui Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio e servizi di Microsoft Azure. Nel nel corso dell'iniziativa sono stati selezionati tre progetti vincitori. Al primo posto si e' classificato il progetto Just.IA, progettato dal ministero della Giustizia con l'obiettivo di semplificare accesso e erogazione dei servizi presenti sulla piattaforma; al secondo posto, la soluzione ACT-AI di CSI Piemonte per ottimizzare il processo di creazione di atti amministrativi e al terzo posto il team composto dall'Universita' Luiss Guido Carli e La Sapienza con il progetto SALBIS - EduMentor AI per supportare gli studenti su percorsi formativi personalizzati.

