Pa: Mattarella, profondo aggiornamento culturale per affrontare cambiamenti

Trasmettere competenze per continuita' politiche come Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - "Alla pubblica amministrazione e' richiesto, oggi, un profondo aggiornamento culturale per poter operare con efficacia in un mondo che cambia sempre piu' rapidamente, facendo emergere rischi e opportunita'". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i vincitori del nono corso-concorso per dirigenti pubblici organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Mattarella ha sottolineato la necessita' di "alimentare quei processi di accrescimento delle culture professionali che richiedono la presenza di una burocrazia accuratamente selezionata, stabile, capace di mantenere il passo del cambiamento e di trasmettere al proprio interno le competenze acquisite e le esperienze maturate. Amministrazioni cosi' configurate sono in grado di sostenere nel modo migliore l'azione dei governi, favorendo l'adozione di politiche con basi solide e finalizzate a conseguire obiettivi realistici. Diviene inoltre possibile assicurare continuita' a quelle politiche che, per loro natura, pensiamo al Pnrr, sono destinate a produrre effetti oltre il termine di una legislatura". Il Capo dello Stato ha rilevato ancora che "i funzionari pubblici, per volonta' della Costituzione, devono operare al servizio della collettivita' e vanno sottratti all'influenza dei partiti politici. Da qui la necessita' di organizzare i pubblici uffici secondo il principio di imparzialita' che e' condizione di buon andamento perche' consente di esercitare la discrezionalita' amministrativa sulla base di criteri oggettivi, attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati".

