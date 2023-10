Pa: Invimit riceve 108 candidature da Enti per realizzare studentati

Offerte soprattutto da Sud e Nord Italia. Centro poco attivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ott - Invimit Sgr (100% Tesoro) comunica di aver raccolto da parte di enti pubblici 108 candidature di edifici con le caratteristiche per essere acquisite dalla societa' di gestione e trasformate in alloggi per studenti nell'ambito del "Progetto Opa" lanciato a giugno. L'obiettivo e' appunto quello di acquistare immobili dagli enti territoriali e amministrazioni centrali in tutta Italia per aumentare lo stock di residenze per studenti. La maggior parte delle richieste (48%) proviene dal Sud Italia. Il maggior numero di proposte sono arrivate da Calabria, Campania e Puglia e in particolare da Reggio Calabria, Salerno e Taranto. Dal Nord e' arrivato il 41% delle richieste. In questo caso le regioni piu' attive sono state Veneto, Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna. In Piemonte, Alessandria e' la citta' che ha candidato il maggior numero di edifici, seguita da Novara, Torino e Asti.

"Numeri decisamente piu' contenuti, infine, sono stati registrati dal Centro, in cui le richieste sono state l'11% del totale". Il Lazio (con sei candidature) risulta la regione piu' attiva, seguita da Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. "A tre mesi dal lancio del progetto, la risposta che abbiamo ricevuto dai territori e' molto positiva", ha commentato l'amministratrice delegata di Invimit Giovanna Della Posta.

com-fro

(RADIOCOR) 04-10-23 17:14:07 (0569)PA,IMM 5 NNNN