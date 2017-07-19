Pa: Garante Privacy, piu' tutele su obblighi di trasparenza on line

Semaforo verde ad Anac su 6 schemi standard di pubblicazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - Il Garante privacy ha dato parere favorevole ad Anac su altri 6 schemi standard di pubblicazione che le Pubbliche amministrazioni devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online.

Gli schemi, previsti dal decreto trasparenza, tengono conto delle diverse osservazioni formulate dall'Ufficio, affinche' la diffusione delle informazioni avvenga nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

In conformita' con la disciplina europea e nazionale in materia, ed evitando cosi' possibili conseguenze sanzionatorie, le Pa dovranno limitarsi a pubblicare nella sezione 'amministrazione trasparente' dei rispettivi siti web solo dati previsti dalla normativa vigente nel rispetto dei principi di necessita' e proporzionalita'. Ad esempio, non potra' essere indicato il grado di parentela dei familiari dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, che non abbiano prestato consenso alla pubblicazione dei propri dati reddituali e patrimoniali.

Il Garante, si legge nella newsletter, ha inoltre chiarito come in relazione alle procedure di conferimento degli incarichi riguardanti la dirigenza sanitaria si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per i concorsi pubblici in cui non e' prevista la pubblicita' di curricula e nominativi di candidati non vincitori.

Il Garante ha infine invitato l'Autorita' anticorruzione a valutare l'opportunita' di un periodo transitorio che consenta alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalita' di pubblicazione.

