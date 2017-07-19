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            Pa: Foti, con Pnrr introdotte 460 semplificazioni, e' rivoluzione copernicana

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - 'Una delle riforme piu' significative e' stata quella della pubblica amministrazione, che ha introdotto elementi di novita' sia per quanto riguarda la selezione dell'apparato della PA sia, anche e soprattutto, per quanto riguarda la semplificazione.

            Nessuno dice che introdurre 460 semplificazioni nel sistema italiano e' una rivoluzione copernicana'. Cosi' il ministro per gli Affari europei il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, intervenendo alla giornata conclusiva dei corsi executive Valore PA, presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 05-10-26 18:51:18 (0538)GOV,PA 5 NNNN

              


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