Pa: Fontana, persona resti al centro processo semplificazione e digitalizzazione

Complessita' burocratica pesa su singoli cittadini e imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Nel processo di semplificazione e digitalizzazione della Pa "la persona deve mantenere una centralita' assoluta. Nessuna tecnologia, infatti, e' in grado, da sola, di produrre un'effettiva e reale semplificazione. Per questa ragione, e' necessario promuovere l'educazione e la formazione digitale, anche per prevenire disuguaglianze nell'accesso ai servizi". Cosi' il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nell'indirizzo di saluto inviato a Montecitorio alla presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, redatto dalla Commissione parlamentare per la Semplificazione. "La complessita' burocratica - ha evidenziato - grava sui singoli cittadini, sugli imprenditori, incidendo sulla capacita' del Paese di attrarre investimenti e consolidare la fiducia nelle Istituzioni. Per questo motivo la sfida non e' solo l'aggiornamento delle infrastrutture informatiche, ma il rapporto tra la Pubblica amministrazione e il Paese reale. E' un rapporto che deve essere orientato sempre di piu' alle esigenze effettive degli utenti".

Il presidente della Camera ha quindi fatto rilevare, riferendosi al documento della Commissione: "Il quadro che emerge e' quello di un miglioramento della digitalizzazione delle procedure, che pero' avanza a differenti velocita' tra le amministrazioni, soprattutto negli Enti locali. Occorre dunque definire gli obiettivi raggiungibili nel tempo, evitando rallentamenti dell'azione amministrativa e difficolta' per i cittadini e per le imprese di conoscere tempi, passaggi e responsabilita'".

Bof.

