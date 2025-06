Pa: Flp, rinnovo contratto della scuola forse chiuso entro luglio

Nei nuovi contratti serve capitolo su Ai e focus competenze (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Nei nuovi contratti collettivi per la Pa bisogna inserire un capitolo ad hoc per l'uso corretto dell'Ai e la valorizzazione delle competenze, oltre che del curriculum dei candidati. E' quanto sostiene la Flp a margine della presentazione di una ricerca sull'Ai.

"Nei prossimi contratti per il triennio 2025-2027 - spiega Marco Carlomagno, segretario generale della Flp - va inserito un capitolo specifico per Ai che non deve sostituire l'uomo ma deve essere gestita. Recentemente abbiamo firmato il contratto delle funzioni centrali e della sanita' relativi al triennio 2022-2024. Resta da firmare, forse il 9 luglio, il contratto della Presidenza del consiglio dei ministri riferito al 2019-2021, e riteniamo che, firmato quest'ultimo, poi potrebbe essere firmato subito dopo anche il successivo triennio. Il contratto dell'istruzione e della ricerca, che interessa tutto il mondo della scuola, potrebbe essere chiuso entro il mese di luglio. Per i contratti delle funzioni centrali centrali e sanita' validi per il triennio 2025-27 pare che il ministro possa emanare un atto di indirizzo a ottobre-novembre. Normalmente quello delle funzioni centrali fa da apripista".- Tra le nostre richieste, dunque, oltre al fatto di valorizzare le competenze e non solo i titoli di studio, e alla necessita' di avere un capitolo dedicato all'Ai, il sindacato chiede che l'uso dell' Ai vada visto come cambiamento del lavoro; non puo' cioe' essere distinto da altre trasformazioni del mondo del lavoro come ad esempio il lavoro agile, effettuando il passaggio al lavoro per obiettivi che al momento non e' accaduto. Oggi il lavoro agile viene invece visto come telelavoro, e si continua a controllare il dipendente".

L'Ai, infine, va impostata "nell'interesse non solo del lavoratore ma del cittadino. Se al cittadino con cui mi devo confrontare rispondo che non si puo' fare perche' lo ha detto l'algoritmo non miglioriamo ne' vita ne' qualita'".

