Pa: da Cdp nuovi strumenti per crescita territori, primo accordo con Basilicata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - Ampliare la capacita' di spesa delle Pubbliche amministrazioni velocizzando i processi di utilizzo delle risorse a disposizione e accrescendo i benefici per il territorio sul piano economico e sociale. Con questo obiettivo evolve il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nella gestione dei fondi europei con una nuova forma di supporto tecnico-finanziario offerto agli Enti, in linea con quanto previsto dal Piano strategico. Un'operativita' di Cdp per la Pa che ha debuttato nel corso della scorsa settimana con la sottoscrizione di una convenzione firmata dall'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, e dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e che consentira' di sviluppare un meccanismo virtuoso per la messa a terra degli stanziamenti della programmazione comunitaria a favore di Pa e imprese.

Nello specifico, con l'intesa sottoscritta la Regione Basilicata affida a Cdp circa 100 milioni di euro che rientrano nel Programma finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) per il ciclo 2021-2027. Cassa Depostiti e Prestiti, in accordo con la Regione e nel rispetto delle scelte di politica territoriale, destinera' parte delle somme in via diretta a Enti pubblici principalmente per interventi di efficientamento energetico, di promozione della mobilita' urbana sostenibile e di innovative iniziative culturali, mentre la parte restante sara' indirizzata tramite il sistema bancario ad aziende locali per progetti dedicati all'avanzamento tecnologico e alla transizione energetica.

