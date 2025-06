Pa: da Cdp nuovi strumenti per crescita territori, primo accordo con Basilicata -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - L'evoluzione del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti prevede che, su richiesta di ministeri o Regioni, l'istituto si possa attivare per gestire le risorse pubbliche accompagnando la singola Pa titolare degli importi nelle diverse fasi dell'investimento, dalla selezione dei progetti all'utilizzo dei fondi, dal monitoraggio alle erogazioni a soggetti pubblici o imprese.

Cdp combinera' piu' opzioni, fra le quali l'utilizzo di propria finanza o la realizzazione di partnership con il sistema bancario, che potra' contribuire anche con forme di cofinanziamento. 'Gli accordi siglati inaugurano una nuova modalita' di servizio di Cassa Depositi e Prestiti a favore degli Enti, che ci consentira' di sviluppare ulteriori soluzioni volte a favorire l'efficace utilizzo delle risorse comunitarie. Rafforzando il nostro ruolo nella gestione dei fondi, in attuazione di una delle principali novita' del Piano Strategico 2025-2027, avremo la possibilita' di accelerare la realizzazione dei progetti nei territori e accrescere i benefici che ne derivano per il Paese.

Ringraziamo la Regione Basilicata per essere stata partner apripista di questo nuovo modello di intervento', ha evidenziato l'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco. 'La firma della convenzione con Cassa Depositi e Prestiti rappresenta un passo importante e concreto per rafforzare la capacita' della Regione Basilicata di utilizzare in modo efficace e tempestivo le risorse europee e nazionali. Parliamo di strumenti che ci consentiranno di trasformare i fondi disponibili in interventi reali, utili e misurabili, a beneficio del nostro territorio e dei nostri cittadini. Grazie a questo accordo, potremo sostenere con maggiore forza le imprese lucane nei loro progetti di innovazione e modernizzazione, accompagnare gli enti pubblici locali in interventi di efficientamento energetico e mobilita' sostenibile, e promuovere iniziative culturali che valorizzino la nostra identita' e stimolino nuova economia.

Ringrazio Cdp e il suo amministratore delegato, Dario Scannapieco, per la fiducia e per la volonta' di costruire insieme percorsi virtuosi. E' un modello di collaborazione che rafforza la nostra Regione e ci consente di affrontare con maggiore efficacia le sfide della crescita, dell'occupazione e della coesione sociale', ha aggiunto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

