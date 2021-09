Pa: Cgil, ok contratto per smart working, salvaguardare esperienze positive

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 set - "Le dichiarazioni di oggi del Ministro Brunetta sono da attenzionare per la volonta' di dare attuazione agli impegni assunti nel Patto per la coesione sociale e l'innovazione della Pa del 10 marzo scorso con l'impegno di affrontare il tema della regolazione dello Smart working attraverso la contrattazione collettiva'. Cosi', in una nota, la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti. 'Occorre pero' - sottolinea la dirigente sindacale - salvare cio' che di buono e' stato fatto dalle amministrazioni pubbliche e dai lavoratori nei mesi passati, in cui, anche in ragione della necessita' di affrontare l'emergenza sanitaria, il lavoro agile e' diventato la modalita' ordinaria di effettuazione della prestazione lavorativa. C'e' bisogno di un'analisi attenta senza pericolose generalizzazioni'.

