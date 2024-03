Pa: Cgia, in 2021-2023 tempi attesa sportelli piu' lunghi per 2,5 mln cittadini

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Dopo la pandemia i tempi di attesa agli sportelli degli uffici pubblici si sono allungati per 2,5 milioni di persone (il 17,3% del totale che li ha frequentati), con una disagi accentuati nel Mezzogiorno. Pesano l'aumento delle richieste, l'eta' avanzata del personale e la mancanza di risorse competenze tecnologiche. E' quanto emerge da un report dell'Ufficio Studi della Cgia. Tra il 2021 e il 2023, primo anno post Covid, le persone che si sono recate presso una Asl sono aumentate del 12,9% (+ 2.246.000 persone), mentre quelle in attesa da piu' di 20 minuti sono incrementate del 24,4% (+1.926.000 persone). Nello stesso periodo, coloro che si sono dovuti recare in presenza all'ufficio anagrafe del proprio Comune sono aumentati del 13,4% (+1.976.000 persone), mentre si e' protratta l'attesa oltre i 20 minuti per il 14,1% degli intervistati (+553.000 persone). La situazione e' critica in Sicilia, dove il 68,4% degli over 18 ha dichiarato di aver atteso piu' di 20 minuti agli sportelli Asl. Di poco migliori il Molise (67,6%), la Calabria (67,2%), la Campania (65,8%) e la Basilicata (65%). Per quanto riguarda gli sportelli anagrafe, i piu' lenti sono nel Lazio (denunciati dal 44,1% dei cittadini over 18). Seguono i comuni della Sicilia (43,3%) e della Puglia (34,7%). Le lunghe attese e la burocrazia pesano anche sugli imprenditori: per 8 su 10 la Pubblica Amministrazione (PA) italiana obbliga a procedure amministrative complicatissime. Il sentiment e' cosi' negativo soltanto in Francia.

