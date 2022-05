Pa: Brunetta, con Piao e sportello automobilista realizzato "ultimo miglio"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - 'E' una grande soddisfazione essere riusciti a completare "l'ultimo miglio" normativo per realizzare due strumenti che faciliteranno la vita delle amministrazioni pubbliche e di tutti noi cittadini: il Piao e lo Sportello telematico dell'automobilista. Con l'ok definitivo al Dpr Piao realizziamo il 100% di attuazione rispetto al target mensile fissato da Palazzo Chigi. In particolare, il Piao sopprime molti piani e adempimenti di programmazione in capo alle amministrazioni, dal Piano per il lavoro agile a quello per la parita' di genere, fino alla performance, destinati ora a essere assorbiti in un solo Piano unico integrato, da adottare a partire dal prossimo 30 giugno. Il Piao e' una concreta semplificazione della burocrazia che permette al Paese di compiere un altro passo decisivo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttivita' e misurazione della performance'. E' il commento del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta al via libera del Cdm ai Dpr sul Piano integrato di attivita' e organizzazione (Piao), previsto dal decreto Reclutamento (Dl 80/2021) e sullo Sportello telematico dell'automobilista.

'Utilissimo anche il varo del Dpr che permette la completa realizzazione dello Sportello telematico dell'automobilista, centrando un altro obiettivo verso la dematerializzazione e l'interoperabilita' delle banche dati, al centro dell'azione di innovazione della Pa', ha aggiunto Brunetta.

Dca

