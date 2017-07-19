Oxfam: Trump ha portato a Davos un'economia da "che mangino brioche"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 21 gen - "Il presidente Trump ha portato a Davos un'economia del tipo 'che mangino brioche'. Questo intervento negazionista non ha riconosciuto la sofferenza materiale che molti americani stanno vivendo.

In realta', le politiche dell'amministrazione Trump hanno contribuito a creare una delle economie piu' 'a K' degli ultimi tempi, in cui i ricchi e le grandi corporazioni prosperano mentre le famiglie lavoratrici subiscono tagli dolorosi e costi in forte aumento". Cosi' Nabil Ahmed, senior director of economic justice di Oxfam America commenta l'intervento del presidente Us al World Economic Forum. "Non esiste alcuna prova che la manciata di presunte proposte di Trump sull'accessibilita' economica siano qualcosa di piu' che fumo negli occhi. Nessuno dovrebbe cascarci finche' il presidente non dimostrera' concretamente di saper realizzare cambiamenti significativi. Se mai ce ne fosse bisogno, il discorso di Trump conferma l'influenza dannosa dell'oligarchia sulle nostre economie e sulla geopolitica".

