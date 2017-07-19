Oxfam: con taglio aiuti pubblici rischio 9 mln vittime entro il 2030 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - Per l'Italia, si conferma la tendenza, comune a molti dei Paesi donatori, che vede oltre il 20% del totale degli aiuti italiani ipotecati da anni. Secondo l'Ocse, si tratta di quasi il 60% dell'intero aiuto bilaterale italiano: piu' di un miliardo e mezzo di dollari, gestititi dal Ministero dell'Interno, anche a fronte di un dimezzamento degli arrivi dei migranti, passati tra il 2023 e il 2025 da 156mila a 66mila. 'L'impegno dell'Italia, seppur in un quadro di crisi generalizzata e profonda dell'intero sistema degli aiuti, e' ancora del tutto inadeguato a rispondere alle sfide che ci troviamo di fronte nel contesto internazionale' commenta Petrelli. 'Basti pensare che nella Legge di Bilancio di quest'anno vi sono dei tagli che investono i programmi dell'Agenzia della Cooperazione Italiana (Aics) e altri ne sono previsti', tagli che 'incideranno sui progetti di aiuto allo sviluppo nei Paesi piu' poveri dove servono azioni concrete per rispendere ai bisogni essenziali'.

Oxfam lancia quindi un 'appello urgente alla comunita' internazionale, ai paesi europei e al nostro governo, perche' venga ripresa al piu' presto una strada basata sulla difesa del diritto e dei diritti, che guardi alla lotta alle disuguaglianze e alla cooperazione internazionale come mezzo indispensabile di tutte le politiche di pace e giustizia'.

Per Ivana Borsotto, portavoce della campagna 070, sostenuta anche da Oxfam, 'Oggi, come mai nei decenni scorsi, diventa fondamentale ridare forza al diritto e alle organizzazioni internazionali, riaprendo la strada e ridando la parola e l'iniziativa alla diplomazia e al dialogo'. In questa prospettiva, aggiunge, 'come Comitato 070, insistiamo nel chiedere al Governo e al Parlamento del nostro Paese di rispettare la parola data, oltre 50 anni fa in sede Onu, di destinare lo 0,7% del reddito nazionale agli aiuti allo sviluppo, attraverso un programma, graduale, ma vincolante per raggiungere quell'obiettivo entro il 2030'.

bla-

(RADIOCOR) 10-04-26 16:51:27 (0469) 5 NNNN