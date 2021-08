Oversonic Robotics: ok aumento capitale, entra finanziaria Fintel con 33%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 ago - Si e' chiuso con successo l'aumento di capitale di Oversonic Robotics srl, societa' che opera nell'ambito della robotica umanoide cognitiva. La societa', valutata 14 milioni di euro, ha collocato il 100% delle quote. Fondata nel 2020 in Brianza da Fabio Puglia e Paolo Denti, l'azienda, dopo un anno di lavoro sul fronte della ricerca e della prototipazione, si avvarra' ora di nuovi capitali strategici per lo sviluppo del piano industriale 2021-2026. La prima fase di raccolta ha visto l'ingresso di angel investor privati con profilo internazionale e con un profondo contributo tecnologico e progettuale. La seconda fase ha visto l'ingresso di una consolidata realta' finanziaria italiana: Fintel, finanziaria della famiglia Bulgarelli che ha preso il controllo del 33% della societa', inserendo in Cda le figure di Claudio e Rossana Bulgarelli. Fabio Puglia e Paolo Denti, soci di riferimento, ricoprono rispettivamente le cariche di presidente e amministratore delegato.

Com-Pan

(RADIOCOR) 09-08-21 13:13:57 (0260) 5 NNNN