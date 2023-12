Oversonic Robotics: Locatelli (Ceo Cosma) diventa socio per sviluppo robotica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - Giancarlo Locatelli, Ceo di Cosma Group - attiva nella produzione di elettrodomestici e automotive - diventa socio di Oversonic Robotics, software company italiana che sviluppa sistemi di cognitive computing per la robotica. Lo annuncia l'azienda in un comunicato. L'ingresso di Locatelli e' a titolo personale e mira ad investire in RoBee, primo robot cognitivo umanoide italiano che utilizza l'intelligenza artificiale. "Il nostro intento e' coinvolgere i nostri partner nella diffusione di un salto culturale per le aziende, ancor prima di un salto tecnologico: ovvero, guidare gli imprenditori attraverso il cambiamento e convincere il mercato dell'efficacia, della sicurezza e del valore aggiunto" dei nostri modelli di robotica, hanno dichiarato il presidente di Oversonic Robotics Fabio Puglia e il Ceo Paolo Denti.

