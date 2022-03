Oversonic: neuroriabilitazione, robot umanoide RoBee all'Irccs Santa Lucia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mar - Parte ufficialmente la sperimentazione presso l'ospedale di neuroriabilitazione Fondazione Santa Lucia di Roma, primo Irccs italiano per la ricerca in neuroscienze, del robot umanoide RoBee ideato e prodotto da Oversonic, azienda italiana con sede in Brianza e in Trentino specializzata nella progettazione e realizzazione di robot umanoidi cognitivi per l'industria e la sanita'. L'obiettivo dell'iniziativa, che in 12 mesi si articolera' in cinque sotto-progetti, e' sviluppare ulteriormente RoBee rendendolo un supporto attivo alla neuroriabilitazione ospedaliera, alla comunicazione e alla valutazione cognitiva in ambienti di cura. Un progetto che mira ad aprire nuove frontiere sull'interazione uomo-macchina e sulle potenzialita' di sviluppo di una nuova generazione di "robot sociali". 'Che sono destinati a divenire parte integrante della nostra vita - afferma Fabio Puglia, presidente di Oversonic -. Attraverso interfacce multi-modali, che combinano l'uso del linguaggio, dei gesti, delle espressioni facciali, RoBee e' in grado di apprendere i comportamenti, per poi muoversi in autonomia: rappresenta il futuro di una tecnologia che non sostituisce l'essere umano ma mira a essere di supporto e sostituzione solo per le operazioni piu' gravose e a rischio'. 'Con questo progetto - spiega Paolo Denti, Ad Oversonic - si apre una nuova frontiera di sviluppo, un'opportunita' preziosa per imprimere a questa tecnologia un progresso nella direzione che Oversonic persegue, cioe' creare macchine a servizio dell'uomo e della comunita'. Per noi significa anche intraprendere una nuova strada di business, declinabile come B2S, ovvero Business to Social'.

