Otb: Rosso, tante opportunita' per comprare ma non lo faremo tanto per fare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - Renzo Rosso non esclude nuove acquisizioni da parte del gruppo Otb ma non 'comprera' tanto per comprare'. Parlando a margine del Phygital Sustainability Expo 2025, il presidente e fondatore di Otb (che controlla tra gli altri i marchi Diesel e Martin Margiela), ha detto che 'siamo gia' strutturati per essere un gruppo, abbiamo si' tante opportunita' sul mercato, non vogliamo comprare tanto per comprare, anche se ci sono anche dei buoni affari da fare in questo momento, visto come sta andando un po' il nostro settore. Se qualcuno deve arrivare a bordo deve essere qualcuno che abbia il Dna di Otb, che vuol dire essere veramente qualcosa di creativo, esclusivo e che abbia un carattere molto forte', aggiungendo di sostenere che Otb e' 'il vero e unico gruppo della moda italiana, perche' siamo proprio strutturati per essere un gruppo della moda, quindi abbiamo la Holding, con tutte quante le funzioni che vanno dalla Logistics, Production, Hr, Legal, Finance, IT centralizzato e dopo da li' diamo supporto alle aziende'.

Alla domanda se guarda piu' all'Italia o all'estero per una possibile acquisizione, Rosso ha replicato che 'per me esiste il mondo'.

