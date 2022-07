Otb: inaugura flagship store a Shanghai, punta a raddoppio punti vendita Cina nel 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 8 lug - Otb, il gruppo internazionale di moda e lusso, cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e che detiene una partecipazione nel brand Amiri, ha inaugurato in Cina il suo piu' importante progetto di sviluppo retail.

Nel nuovo luxury mall JC Plaza di Shanghai, hanno aperto le porte i flagship store di Amiri, Jil Sander, Maison Margiela e Marni su una superficie totale di oltre 2.400 metri quadrati.

Il progetto si inquadra nel piano di sviluppo del Gruppo Otb in Cina, che prevede il raddoppio del numero di store nei prossimi due anni e il consolidamento dei legami con il territorio attraverso collaborazioni locali. Otb ha infatti in piano di dedicare alla Cina un terzo degli investimenti globali nei prossimi tre anni.

'Il progetto JC Plaza - ha detto il presidente del Gruppo Otb Renzo Rosso - e' il segno tangibile dei nostri piani di crescita e di sviluppo in Cina, un Paese che rappresentera' a breve il 50% dei consumi di moda e lusso globali. Sono molto orgoglioso di aver inaugurato il nostro piu' grande progetto retail proprio a Shanghai, sicuramente la citta' piu' interessante al mondo per il suo fermento artistico e culturale. Seguo costantemente quello che succede attraverso gli aggiornamenti con il mio team in loco e ammiro i tanti giovani talenti cinesi per la loro eccezionale creativita', in questo momento il motore dei principali trend nel mondo.

Per questo motivo ho scelto di partire da qui per mostrare i piani ambiziosi di Otb, che prevedono il raddoppio del numero di store nei prossimi due anni e il consolidamento dei legami con il territorio attraverso collaborazioni locali.'.

