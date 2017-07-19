Ostrum AM: ma esiste ancora il ciclo economico? - PAROLA AL MERCATO

di Philippe Waechter* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Ciclo economico e' un termine generico che descrive le fluttuazioni di un'economia, ma le interpretazioni sono tante ed eterogenee.

Il metodo piu' semplice consiste nel rappresentare gli aumenti e le diminuzioni dell'attivita'. Questi fenomeni sono misurabili. E' cio' che fa il NBER negli Stati Uniti, documentando il profilo dell'attivita' americana dal punto piu' basso raggiunto nel dicembre 1854. In Francia e' stato creato un comitato all'interno dell'Associazione economica francese per costruire una serie simile, che inizia con il picco del terzo trimestre del 1974. Vogliamo avere una teoria dei cicli per ridurre l'incertezza. Se il ciclo e' regolare, il profilo dell'attivita' diventa piu' prevedibile.

Ci sono4 approcci: - Il ciclo di Kitchin riflette l'impatto dell'accumulo e dello smaltimento delle scorte. Ha una durata compresa tra i 3 e i 5 anni; - Il ciclo di Juglar, che riflette gli investimenti di capitale, ha una durata compresa tra i 7 e gli 11 anni. Gli investimenti sono generalmente il fenomeno che consente a un Paese di uscire da una recessione; - Il ciclo di Kuznets, che dura dai 15 ai 25 anni, si basa sugli investimenti infrastrutturali. Il pacchetto di stimoli sostenuto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz si ispira a questa idea; - Il ciclo di Kondratiev, che dura dai 45 ai 60 anni, e' calibrato sui cicli tecnologici. L'intelligenza artificiale puo' attestare l'importanza di questa dimensione.

Tutti questi elementi fanno parte del ciclo, ma non sono sufficienti per comprendere il ritmo dell'attivita'.

La politica della banca centrale puo' creare dinamiche che non derivano dalle pressioni sui prezzi dei beni, ma dalle pressioni sui prezzi degli asset. Cio' rende difficile l'interpretazione. La politica della Fed puo' illustrare questo punto di fronte all'esuberanza del mercato azionario statunitense. Il ciclo del credito e' caratterizzato da un movimento congiunto tra lo sviluppo del credito, la leva finanziaria associata e i prezzi degli asset. Si tratta di un ciclo specifico che non ha la stessa frequenza del ciclo reale. Ma che dire delle catene di produzione dei prodotti globalizzati fabbricati in Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti? Ogni regione ha le proprie dinamiche, che alterano l'interpretazione del ciclo economico.

Piu' di recente, occorre tenere conto della dimensione geopolitica, che influenza le aspettative degli attori economici. I dazi americani ne sono un esempio. Il ciclo economico e' una misura delle fluttuazioni economiche. Esiste perche' l'economia passa dall'espansione alla contrazione.

Tuttavia, e' irregolare, a causa di tutte le influenze e le interazioni sopra menzionate. Pertanto, non puo' essere caratterizzato in modo semplice e deterministico. Questo e' cio' che lo rende affascinante, sfidando gli economisti che cercano di districare e dare priorita' ai dati, agli impulsi, alle innovazioni, ma anche alle scelte politiche che derivano dalla politica industriale o dalla geopolitica.

Il ciclo economico non svela facilmente i suoi segreti.

