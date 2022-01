Osservatorio Space Economy: un mercato da 370 mld e 4.838 satelliti in orbita -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - "Il 2021 e' stato un anno importante per la crescita dell'attivita' spaziale, testimoniata dall'aumento del numero di satelliti in orbita, dall'accelerazione nei viaggi spaziali con civili realizzate da aziende come SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, ma soprattutto dalla consapevolezza diffusa sulla rilevanza strategica della Space Economy - affermano Paolo Trucco e Franco Bernelli Zazzera, Responsabili scientifici dell'Osservatorio Space Economy -. Oggi la Space Economy e' sempre piu' centrale nelle dinamiche di innovazione cross-settoriale delle attivita' economiche, nel dibattito pubblico e nelle politiche industriali di molti Paesi. I prossimi anni saranno fondamentali per un pieno sviluppo dei servizi e l'ampliamento delle opportunita', con il Pnrr e il New Deal Europeo a trainare innovazione e nuove infrastrutture nel nostro Paese'.

"La Space Economy assumera' un ruolo strategico sempre piu' rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' e transizione dell'agenda europea e italiana - aggiungono Angelo Cavallo e Antonio Ghezzi, Direttori dell'Osservatorio Space Economy -. In questa prospettiva, per l'Italia il 2021 ha rappresentato una tappa fondamentale in cui il settore ha saputo accreditarsi come uno dei fattori chiave per la competitivita' internazionale e lo sviluppo sociale del Paese. La sfida futura sara' far corrispondere i risultati alle aspettative suscitate'.

Cop

(RADIOCOR) 25-01-22 11:25:31 (0248)SPACE 5 NNNN