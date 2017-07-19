Osapiens: raccoglie 100 mln $ di finanziamenti e diventa unicorno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Osapiens, azienda che opera nello sviluppo di software enterprise per una crescita sostenibile, ha raggiunto un accordo con Decarbonization Partners, joint venture tra BlackRock e Temasek, per un round di finanziamento di Serie C da 100 milioni di dollari, subordinato alle necessarie approvazioni regolamentari. Decarbonization Partners, spiega una nota, si unisce agli investitori gia' presenti: Goldman Sachs Alternatives, che ha guidato il round di Serie B da 120 milioni di dollari nel 2024, e Armira Growth, che ha guidato l'investimento di Serie A da 27 milioni di dollari nel 2023.

I proventi dell'investimento saranno utilizzati per accelerare l'innovazione di prodotto e alimentare la crescita nei mercati esistenti e in nuovi mercati internazionali, rafforzando ulteriormente la posizione di osapiens come piattaforma globale per la crescita sostenibile.

Lab-com

