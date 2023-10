Ortofrutta: Zoppas (Ice), export verso Penisola arabica +36% nel primo semestre

Esportazioni macchinari verso l'area valgono 160 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Doha, 11 ott - "Nel 2024 il Focus internazionale di Macfrut sara' dedicato ai paesi partner della Penisola Arabica, verso i quali l'export del settore ortofrutticolo italiano e' cresciuto del +36% nei primi sei mesi del 2023, per un totale di 51,2 milioni di euro". Lo ha annunciato Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice, a Doha, durante la conferenza stampa di presentazione della 41esima edizione della rassegna che si terra' a Rimini Expo Centre dall'8 al 10 maggio 2024.

"Oggi - ha ricordato Zoppas a Il Sole 24 Ore Radiocor - l'export agroalimentare verso la Penisola arabica vale 120 milioni di euro, mentre l'export di macchinari industriali agritech vale 160 milioni e speriamo che tutto il comparto dell'agritech possa prendere come riferimento le nostre tecnologie italiane, che sono le migliori al mondo: sei giorni per arrivare in questi Paesi non rappresentano una insormontabile per la shelf life dei vostri prodotti e noi siamo pronti a sostenervi.

