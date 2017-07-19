Ortofrutta: Salvi (Fruitimprese), produzione kiwi scesa da 550mila a 200 mila ton

Per Grecia exploit di 400mila ton, chimica fa la differenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Berlino, 5 feb - 'In Grecia, dove da tre anni e' consentito l'uso in deroga del Dormex, un fitoregolatore che in tempi di climate change salva le produzioni, i volumi di kiwi prodotti sono schizzati in pochi anni a 400mila tonnellate. In Italia, dove l'uso di questa molecola e' stato bandito, si e' scesi dalle 550mila tonnellate prodotte, sotto le 200mila tonnellate'. Lo ha detto il presidente di Fruitmprese, Marco Salvi, a Fruitlogistica, ricordando che molti imprenditori dell'ortofrutta si sono trasferiti in Grecia, per salvare le produzioni. 'Ci piacerebbe poter continuare a coltivare kiwi in Calabria, ma senza il freddo, questo non e' possibile e la chimica viene in soccorso', conclude.

