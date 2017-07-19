Orsini: giusto aumentare i salari, ma guardare anche a costo fiscale busta paga

'Dobbiamo fare il raffronto con gli altri paesi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Sui salari 'stiamo facendo un bel lavoro con i sindacati, stiamo cercando di avere un dialogo che era da un po' che non c'era, comunque su 22 milioni di lavoratori ne rappresentiamo 5,6, siamo tra quelli che pagano meglio, si puo' fare di piu' e infatti noi abbiamo proposto contratti di produttivita' e combattere i contratti pirata che stanno inquinando il mercato del lavoro'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo in collegamento all'evento di Forza Italia a Telese. Orsini si e' detto d'accordo con l'invito del ministro dell'Economia Giorgetti di aumentare i salari, 'poi dopo - ha aggiunto - dobbiamo fare anche il raffronto con gli altri paesi, del costo fiscale del paese sulla busta paga, sul netto del lavoratore.

Anche su questo capitolo bisognerebbe guardare in modo oggettivo quali sono i numeri'.

Arl

(RADIOCOR) 27-09-25 15:14:20 (0321) 5 NNNN