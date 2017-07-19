Oro: tocca nuovi record, spot supera quota 3.600 $ l'oncia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 8 set - I prezzi dell'oro toccano nuovi massimi storici. L'oro spot ha raggiunto toccato un massimo di 3.610,11 dollari per poi tornare a 3.607. Stabili invece i future sull'oro Usa con consegna dicembre, che sfiorano i 3.650 dollari l'oncia. Il prezzo del bene rifugio per eccellenza ha guadagnato quasi il 40% da inizio anno, dopo il +27% del 2024.
Questo mentre si rafforzano le attese che la Federal Reserve tagli i tassi d'interesse la prossima settimana, nella riunione del 16-17 settembre. Dopo gli ultimi dati sul lavoro Usa di venerdi' scorso, i mercati danno quasi per certo un taglio di 25 punti base, con una piccola probabilita' che sia addirittura da 50 punti.
