Oro: riprende la corsa e si riporta sopra la i 5mila dollari

Recuperano anche argento, palladio e platino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 feb - L'oro sale per il secondo giorno consecutivo e si porta sopra la soglia dei 5.000 dollari l'oncia (5.081 dollari), guadagnando il 2,8% dopo il rialzo della vigilia che ha visto un progresso di oltre il 6%. In rialzo anche l'argento che si porta sopra gli 89 dollari (+5%). In buon progresso anche gli altri metalli preziosi con il palladio che viaggia a 1.799 dollari (+3,2%) e il platino che segna un progresso del 4,33% a 2.309 dollari.

I metalli preziosi erano schizzati al rialzo il mese scorso, sostenuti da un momentum speculativo, dalle tensioni geopolitiche e dalle preoccupazioni sull'indipendenza della Federal Reserve. Tuttavia, gli osservatori di mercato avevano avvertito che i rialzi erano stati troppo ampi e troppo rapidi. L'impennata si e' arrestata bruscamente alla fine della scorsa settimana, dopo la nomina di Kevin Warsh al vertice della Fed, con l'argento che ha registrato il piu' forte calo giornaliero mai visto e l'oro che ha subito la flessione piu' marcata dal 2013.

