Oro: prosegue rally, ma per 2025 analisti vedono piu' volatilita' con Trump e Fed -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 dic - 'L'oro continuera' ad essere acquistato dalle banche centrali e, con il perdurare dell'inflazione, si potrebbe assistere ad un aumento della domanda anche da parte dei privati', ha dichiarato Daniel Pavilonis di Rjo Futures. Secondo l'analista, i prezzi dovrebbero superare i 3.000 dollari nel 2025. Tuttavia, il prossimo anno sara' segnato da una forte volatilita' per il metallo giallo, ha spiegato Ajay Kedia, direttore di Kedia Commodities, Mumbai. La prima meta' dovrebbe essere positiva con l'acuirsi delle tensioni geopolitiche in Ucraina e Medio Oriente, mentre la seconda meta' potrebbe vedere un certo profit-booking, per l'esperto.

Mentre Donald Trump si prepara a tornare alla Casa Bianca a gennaio, i mercati stanno monitorando attentamente i dati economici statunitensi per valutare come la Fed gestira' le pressioni inflazionistiche previste dalle politiche della sua amministrazione, tra cui dazi, deregulation per molti settori (in primis quello energetico e finanziario) le e riforme fiscali. L'istituto centrale, dopo aver effettuato un taglio dei tassi aggressivo a settembre e novembre, ha proseguito con la sua politica di allentamento al costo del denaro anche questo mese. Il presidente Jerome Powell pero' in conferenza stampa per il 2025 ha preannunciato riduzioni minori.

red-Cog

