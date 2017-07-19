Oro: nuovo record a 4.639,42 dollari l'oncia, argento tocca i 90 $

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - Continuano a correre i metalli preziosi con l'oro e l'argento che aggiornano i propri record. L'oro spot, dopo aver toccato un massimo storico di 4.639,42 dollari all'inizio della seduta, adesso viaggia in rialzo dell'1,02% a 4.633,73 dollari. I future invece trattano a 4.640,44 dollari (+0,9%). L'argento spot balza del 3,5% a 90 dollari l'oncia, registrando gia' un rialzo di quasi il 27% dall'inizio dell'anno. A spingere le quotazioni i dati sull'inflazione statunitense che sono stati piu' deboli del previsto e rafforzano quindi le scommesse su tagli dei tassi di interesse da parte della Fed; a questo si associa un contesto di persistente incertezza a livello geopolitico. Sullo sfondo le tensioni tra la Casa Bianca e la Banca centrale americana con il presidente della Fed, Jerone Powell, ancora nel mirino di Donald Trump. In rialzo anche il platino (+2,7% a 2.395 dollari) e il palladio (+1,42% a 1.859 dollari).

