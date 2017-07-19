Orafi: Bizzotto (Mimit), eccellenza Made in Italy, pronti 100 mln da decreto Moda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 set - 'Il settore orafo gioielliero e' una delle migliori espressioni del Made in Italy, perche' unisce qualita' del prodotto, saperi artigiani, design, tradizione e vocazione internazionale. Il comparto orafo italiano rappresenta un patrimonio economico e culturale unico al mondo, fatto di identita', territori e bellezza, che il Governo ha il dovere di difendere e valorizzare con risorse e strumenti che consentano alle nostre imprese di essere competitive e di vincere le sfide globali'. Lo ha dichiarato Mara Bizzotto, sottosegretario al Mimit, alla cerimonia inaugurale di Vicenzaoro September 2026 e del nuovo padiglione da 23 mila metri quadrati della Fiera di Vicenza. "Il 16 settembre - ha annunciato - si riunira' al Ministero il secondo tavolo di settore (il primo tavolo e' stato fatto il 24 giugno) con Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Cna Orafi e le istituzioni bancarie e finanziarie Abi, Simest e Sace". Inoltre, ha aggiunto Bizzotto, "la filiera orafa potra' contare anche sui 100 milioni di euro del Decreto Moda varato dal Mimit il 6 agosto e attualmente al vaglio di Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei Conti: si tratta di risorse che saranno destinate alle Pmi per investimenti produttivi, innovazione, ricerca e formazione, che si aggiungono a Nuova Sabatini, Fondo di garanzia per le Pmi e al prossimo bando 'Investimenti sostenibili 4.0'".

com-nep

(RADIOCOR) 04-09-26 14:59:48 (0401) 5 NNNN