Oracle: vicina svolta AI integrata anche nelle imprese italiane

Grazie agli Agenti AI, l'ultima frontiera della GenAI (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 ott - "Vicina" la svolta di un'intelligenza artificiale integrata nei processi e nelle organizzazioni anche delle imprese italiane, comprese le medie aziende, grazie agli Agenti AI, l'ultima frontiera della GenAI. Ne e' convinto il vertice italiano di Oracle che, reduce dagli annunci a Los Angeles, ha presentato anche a Milano l'ondata di novita' tecniche in arrivo. Una rivoluzione, ha detto il fondatore Larry Ellison, "che avra' effetti ancor piu' dirompenti dell'arrivo di internet". La chiave, spiega Carlota Alvarez, Country Manager per l'Italia, sta nell'essere una soluzione chiavi in mano, "integrata in tutto il mondo applicativo, nativa nei prodotti, senza necessita' di migrazione dei dati" oltre che aperta a tutte le piattaforme, in un'ottica di legame sempre piu' stretto tra i giganti tech che operano nell'IA. In sostanza, dice Andrea Sinopoli, Country Leader Cloud Tech/OCI, "un'accellerazione che arrivera' dalla facilita' di utilizzo, riducendo la barriera di ingresso" e, almeno inizialmente per la versione base, senza pesare immediatamente sui costi.

Gli Agenti AI sono solo un tassello della carrellata di novita' annunciate in Nevada, ma quello che promette di piu' per passare da una volonta' astratta di intelligenza artificiale ad un uso realmente integrato nei processi e nelle organizzazioni. "I nostri figli lavoreranno con altri colleghi umani e con quelli che saranno colleghi non umani, gli Agenti AI, appunto", dicono da Oracle. Una svolta su cui l'azienda di Larry Ellison punta per crescere, come emerso dai dati presentati ai mercati. E che, dicono da Oracle Italia, anche da noi e' pronta a mettere radici, con un'accelerazione che si e' vista gia' "dai primi mesi del 2025". "Certo - ammettono - quel che manca in Italia e' un aiuto nell'adozione. Manca l'ecosistema complementare. Questo e' elemento che va inserito", per mettere a terra l'evoluzione tecnologica anche nel nostro Paese.

