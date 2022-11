Opere pubbliche: Salvini, piano casa e mappa dei provveditorati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 nov - "C'e' il provveditore di Lazio, Abruzzo e Sardegna. Come fa uno a fare il provveditore di Lazio, Abruzzo e Sardegna contemporaneamente? Ridisegnare anche questa mappa e' uno degli oneri che come ministro mi porto avanti". Cosi' il ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini intervenendo al webinar "Molto Futuro" del Messaggero". In tema di edilizia pubblica, Salvini ha detto di avere "l'ambizione di rimettere tutti gli enti preposti intorno a un tavolo per un grande piano casa nazionale". "Un grande piano casa a livello nazionale sotto la regia del Mit - ha aggiunto - sara' uno degli obiettivi del quinquennio: con Comuni e Regioni sicuramente lo puoi imbastire in cinque anni".

