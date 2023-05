Opere idriche: Salvini, prevediamo investimenti per 3 miliardi

"Commissariate 11 dighe perche' incompiute o non manutenute" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - "Abbiamo 11 dighe commissariate per problemi che ne rallentano la conclusione o la manutenzione. Quattro impianti (tre in Sardegna e uno in Sicilia) hanno una gestione speciale perche' hanno bisogno di essere completati, in un caso - in Campania - mancano interventi rilevanti a valle della diga, sei strutture sarde non possono essere riempite al 100% per drammatica mancanza di manutenzione: devono essere messe in sicurezza. In tutto, prevediamo investimenti da 3 miliardi che comprendono anche i lavori per l'acquedotto del Peschiera alle porte di Roma". Lo afferma in una nota il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "In Emilia-Romagna - aggiunge il ministro - c'e' la diga di Vetto: abbiamo gia' assegnato 3,2 milioni per la progettazione e confidiamo che il dossier venga sbloccato al piu' presto".

"Siamo determinati ad accelerare, costruire, ricorrere ad altri eventuali commissariamenti: i No ideologici hanno aggravato i problemi idrogeologici e hanno rallentato la corretta gestione delle risorse idriche", conclude il ministro.

com-fro

