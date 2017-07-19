Opere idriche: Lombardia, ultimata vasca laminazione torrente Molgora

Dal Consorzio Est Ticino Villoresi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 feb - E' operativa la vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora, un'area di esondazione controllata, che puo' accogliere fino a 350mila metri cubi d'acqua e realizzata dal Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (con sede a Milano). Lo comunica l'Anbi (Associazione consorzi idrici), spiegando che l'intervento ha la funzione principale di proteggere il territorio dei comuni di Carnate, Lomagna, Osnago, Ronco Briantino, Usmate Velate, Vimercate, Burago Molgora ed Agrate Brianza dalle esondazioni del corso d'acqua e si inserisce in un piu' ampio piano di Regione Lombardia per la mitigazione del rischio idraulico.

