Opere idriche: Lombardia, ultimata vasca laminazione torrente Molgora -2

Costo di 12 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 feb - La nota informa che l'intervento, del valore di oltre 12 milioni di euro, e' stato completato in due anni 'nonostante le condizioni meteo avverse: oltre duecento sono stati, infatti, i giorni di pioggia complessivi in fase di esecuzione; inoltre sono state significative anche le problematiche legate all'allontanamento delle terre di escavo, che sono state in parte recuperate con la realizzazione in loco di due collinette. L'area e' stata restituita alla fruibilita' dei cittadini con una serie di interventi di carattere ambientale quali la realizzazione di un'area umida permanente, di una postazione di birdwatching e di percorsi pedonali perimetrali, collegati ai sentieri del Parco Agricolo Nord Est'.

