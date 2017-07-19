OpenAI: prevede aumento organico da 4.500 a 8.000 dipendenti entro 2026 (FT)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - I piani di assunzione si inseriscono in una corsa con concorrenti come Anthropic e Microsoft Corp. per conquistare clienti aziendali che utilizzano l'AI come assistente alla programmazione. La scorsa settimana, OpenAI ha annunciato l'intenzione di acquisire Astral, una startup che sviluppa strumenti Python per sviluppatori. All'inizio di marzo ha raggiunto un accordo per l'acquisizione della startup di sicurezza AI Promptfoo, aggiungendo strumenti per testare e proteggere gli agenti AI prima della distribuzione. L'anno scorso, ha acquisito startup come Software applications inc. e Neptune. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'azienda e' inoltre in trattative avanzate per la creazione di una joint venture con societa' di private equity, tra cui Tpg Inc., Brookfield asset management e Bain capital, con l'obiettivo di promuovere l'adozione del suo software basato sull'intelligenza artificiale.

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(RADIOCOR) 21-03-26 15:11:33 (0325) 5 NNNN