Open Fiber: raggiunto record velocita' di trasmissione su lunga distanza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - 'Raggiungere 64 Terabit al secondo su oltre 600 chilometri non e' solo un record tecnologico. In un contesto di crescita continua del traffico dati globale, il ruolo di una rete performante come quella realizzata da Open Fiber diventa sempre piu' centrale - ha commentato Francesca Parasecolo, Head of network engineering di Open Fiber - Questo traguardo conferma la nostra visione di un'Italia sempre piu' digitale, in cui l'innovazione infrastrutturale abilita applicazioni rivoluzionarie, come la comunicazione olografica, e apre nuove possibilita' per lavoro, istruzione, salute e intrattenimento, riducendo il divario digitale e avvicinando la tecnologia alle persone'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 27-12-25 13:23:25 (0254)PA 5 NNNN