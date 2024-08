Open Fiber: completato progetto per cablaggio Ftth a Cetara e Vietri sul Mare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 ago - Open Fiber ha completato i lavori a Cetara e Vietri sul Mare sulla costiera amalfitana per il 'Piano Italia a 1 Giga', il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E' quanto si legge in una nota del gruppo di infrastrutture di telecomunicazione. L'intervento nei due centri e' consistito nel cablaggio in modalita' FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di circa 1.100 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a oltre duemila unita' immobiliari comprendenti abitazioni, attivita' commerciali, imprese e in particolare strutture ricettive.

Il 'Piano Italia a 1 Giga' rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia. Open Fiber - sottolinea la nota - si e' aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.

