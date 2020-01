Onu: disparita' coinvolge 70% popolazione globale, allarme instabilita'

Da disuguaglianze reddito e opportunita' una spirale negativa di Giuliana Licini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Davos, 21 gen - Le disuguaglianze nel mondo sono a livelli storicamente elevati e in crescita. Una situazione che soffoca la crescita economica e puo' sfociare in instabilita' politica, ammonisce l'Onu nel 'World Social Report'. Piu' di due terzi della popolazione mondiale vive in Paesi dove sono aumentate la disparita', che stanno nuovamente peggiorando anche dove erano diminuite negli ultimi decenni, come Brasile, Argentina e Messico, sottolinea il rapporto. Ricchezza e redditi sono sempre piu' concentrati al top. La quota di reddito che va all'1% piu' ricco della popolazione mondiale e' aumentata in 46 sui 57 Paesi per cui sono disponibili i dati 1990-2015, mentre il 40% con i redditi piu' bassi ha guadagnato il 25% in meno in 92 Paesi. Le societa' dove sono maggiori le disuguaglianze sono meno efficaci nel ridurre la poverta' e crescono piu' lentamente. Di fatto chiudono la porta al progresso economico e sociale. 'Sia al Nord che al Sud del mondo, ci sono proteste di massa, alimentate da un insieme di difficolta' economiche, disparita' crescenti e insicurezza nel lavoro. Le disuguaglianze di reddito e la mancanza di opportunita' stanno causando un circolo vizioso di disparita', frustrazione e scontento tra generazioni', sottolinea il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Gli-col

(RADIOCOR) 21-01-20 18:00:02 (0479) 5 NNNN