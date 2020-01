Onu: disparita' coinvolge 70% popolazione globale, allarme instabilita' -2

Influenze rapide da cambiamento tecnologico e climatico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Le tendenze alla disparita' sono influenzate sempre piu' rapidamente da nuove forze. Il cambiamento tecnologico, di per se' un motore di crescita economica, puo' esacerbare le disuguaglianze nei salari e causare la perdita di posti di lavoro, soprattutto tra i lavoratori con competenze medio-basse. Le nuove tecnologie sono causa del 'digital divide' anche tra nazioni: quasi l'87% della popolazione nei Paesi sviluppati ha accesso a internet, mentre nelle economie meno sviluppate questo avviene solo per il 19% della popolazione. Un'altra fonte di disparita' e' il cambiamento climatico: il rapporto tra il reddito del 10% piu' ricco della popolazione mondiale rispetto al 10% piu' povero e' del 25% piu' alto di quanto sarebbe senza riscaldamento globale. Le mutazioni del clima non colpiscono tutti allo stesso modo: hanno reso piu' poveri i Paesi che gia' erano i piu' poveri del mondo e se non verranno contrastate, faranno cadere in poverta' milioni di persone nel prossimo decennio. L'adozione di strategie economiche 'verdi' puo' portare alla creazione di 24 milioni di posti di lavoro nel mondo. Al tempo stesso almeno 6 milioni di posti saranno persi, in particolare occupazioni poco qualificate nei settori ad alta intensita' di carbonio.

Gli-col

(RADIOCOR) 21-01-20 18:01:15 (0480) 5 NNNN