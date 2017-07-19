Oms: chiede un miliardo di dollari per affrontare crisi sanitarie nel 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 feb - L'Organizzazione Mondiale della Sanita' (Oms) ha lanciato un appello per 1 miliardo di dollari in contributi per sostenere i servizi sanitari essenziali nei Paesi che stanno attraversando le emergenze piu' gravi nel 2026.

"Questi fondi sosterranno la risposta sanitaria in 36 aree di emergenza, tra cui Gaza e Medio Oriente, Sudan, Ucraina, Repubblica Democratica del Congo, Haiti e Myanmar", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Chikwe Ihekweazu, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell'Oms.

Red-Sim.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 03-02-26 11:14:46 (0274)SAN 5 NNNN