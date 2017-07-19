Dati
            Notizie Radiocor

            Omikron: accordo per cedere 70% capitale a cinese Orinko

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Omikron, azienda specializzata nella compoundazione di polipropilene, annuncia la firma dell'accordo per la cessione del 70% del capitale sociale a Orinko Advanced Plastics, primaria societa' cinese operante nel settore dei compound polimerici per l'industria automotive. L'operazione, subordinata alle necessarie varie autorizzazioni regolamentari e antitrust, prevede il closing entro la prima meta' del 2026. In attesa del completamento delle autorizzazioni necessarie e del closing, l'accordo garantisce piena continuita' gestionale, con Alberto Borio e Giancarlo Rizzi che rimarranno alla guida operativa di Omikron nei prossimi anni, assicurando stabilita' e preservando le relazioni consolidate con clienti e partner. Il deal mantiene inoltre continuita' occupazionale, consolidando il ruolo dello stabilimento di Robassomero come hub strategico per il mercato europeo.

            L'apporto di investimenti e competenze tecnologie di Orinko permettera' di accelerare i piani di sviluppo e innovazione gia' in corso, con particolare focus sull'evoluzione verso materiali ad alte prestazioni e sostenibilita'.

            Lab-com

            (RADIOCOR) 01-01-26 13:55:25 (0213) 5 NNNN

              


